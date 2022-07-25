Спецпредставитель Турции посетил армяно-турецкую границу

Примерно через два месяца после достигнутой между Ереваном и Анкарой договоренности об открытии сухопутной армяно-турецкой границы для граждан третьих стран в приграничные районы прибыл специальный представитель Турции по урегулированию армяно-турецких отношений Сердар Кылыч.

Как сообщается, спецпредставитель Сердар Кылыч накануне посетил границу с Арменией. По сообщению издаваемой в Карсе газеты Gazete Kars, Кылыч сначала прибыл в Карс, где посетил Военно-исторический музей. Затем дипломат направился на армяно-турецкую границу, посетив руины Ани и контрольно-пропускной пункт Догукап, расположенный на границе с Арменией.

По фотографиям, опубликованным в турецкой газете, можно предположить, что в ходе визита Кылыч также встречался с жителями приграничных сел.

По итогам последней встречи спецпредставителей Армении и Турции, состоявшейся 1 июля в Вене, было принято решение открыть сухопутную границу для граждан третьих стран, а также начать прямые грузовые авиаперевозки между двумя странами. Стороны не уточнили сроки реализации договоренностей и почему граница открывается только для граждан третьих стран. Лидеры Турции и Армении лишь выразили надежду, что эти договоренности будут реализованы в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном сторонами сообщении относительно телефонного разговора Никола Пашиняна и Реджепа Эрдогана по итогам встречи в Вене.

После этого телефонного разговора официальный Ереван заявил, что рассчитывает реализовать достигнутые договоренности уже в ближайшие месяцы. Спецпредставитель Армении на переговорах Рубен Рубинян отметил, что подготовительного двустороннего процесса пока нет, но он вскоре начнется.

Ереван и Анкара не сообщают, начали они подготовительные работы или нет. Около десяти дней назад некоторые турецкие СМИ написали, что Турция начала разминирование в районе Карса, прилегающем к армяно-турецкой границе. Как отмечается в Gazete Kars, это практический шаг в процессе урегулирования армяно-турецких отношений. В ответ на запрос Радио Азатутюн Минобороны Армении сообщило, что армянская сторона не проводит работы по разминированию на территории близ границы с Турцией.

В рамках начавшегося несколько месяцев назад процесса нормализации армяно-турецких отношений Ереван и Анкара постоянно подтверждают свою готовность продолжить переговоры без каких-либо предварительных условий. Однако на прошлой неделе министр иностранных дел Турции открытым текстом заявил, что нормализация армяно-турецких отношений, по сути, является трехсторонним процессом, так как они согласовывают свои шаги с Азербайджаном.

«Нравится это Армении или нет, но это реальность. Мы одна нация - два государства. Поэтому для того, чтобы в регионе был мир, все должны предпринять шаги, в том числе Грузия, страны Центральной Азии. Мы ожидаем конкретных шагов в этом вопросе и от Армении, будь то в вопросе Зангезура, всеобъемлющего мирного соглашения или шагов, направленных против нас», - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.