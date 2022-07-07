Пашинян поручил работать скоординированно, чтобы «как можно скорее реализовать последние договоренности Рубинян-Кылыч»

Напомним, что по итогам прошедшей встречи специальные представители Армении и Турции, Рубен Рубинян и Сердар Кылыч, достигли договоренности об открытии границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран, а также об осуществлении грузовых авиаперевозок из Турции в Армению и в обратном направлении.

«Политическая договоренность есть, но от этой работы зависит ее выполнение, и задача, которую я ставлю вам, заключается в том, чтобы работать скоординированно, чтобы мы могли реализовать достигнутые договоренности как можно скорее», - заявил Пашинян.

Последняя встреча Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоялась 1 июля в Вене. Армения и Турция договорились в кратчайшие сроки открыть сухопутную границу для граждан третьих стран, а также решили начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.

Процесс армяно-турецкого урегулирования вступил в предметную фазу в конце прошлого года, когда стороны назначили специальных представителей для начала переговоров. В Вене 1 июля состоялась уже четвертая встреча Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Единственным существенным итогом более чем полугодовых переговоров пока является восстановление прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено в конце 2019 года.