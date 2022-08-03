Число раненых армянских солдат в Карабахе достигло 19, состояние одного оценивается как крайне тяжелое

Об этом Радио Азатутюн сообщил министр здравоохранения Нагорного Карабаха Микаел Айриян.

По словам главы Минздрава, остальные раненые получили ранения легкой и средней тяжести. По словам Айряна, часть раненых была доставлена в Ереван.

Как отметил министра, ранения у военнослужащих осколочные, и получены они были в результате удара азербайджанского беспилотника.

Отметим, что сегодня власти Карабаха обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. В Степанакерте заявили, что в результате нападения ВС Азербайджана на позиции Армии обороны с применением гранатометов и БПЛА также погибли двое армянских военнослужащих.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации в регионе.