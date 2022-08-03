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Карабах

Число раненых армянских солдат в Карабахе достигло 19, состояние одного оценивается как крайне тяжелое

В результате боестолкновений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе число раненых армянских военнослужащих достигло 19, состояние четверых врачи оценивают как тяжелое, одного из них как крайне тяжелое.

Об этом Радио Азатутюн сообщил министр здравоохранения Нагорного Карабаха Микаел Айриян.

По словам главы Минздрава, остальные раненые получили ранения легкой и средней тяжести. По словам Айряна, часть раненых была доставлена в Ереван.

Как отметил министра, ранения у военнослужащих осколочные, и получены они были в результате удара азербайджанского беспилотника.

Отметим, что сегодня власти Карабаха обвинили Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. В Степанакерте заявили, что в результате нападения ВС Азербайджана на позиции Армии обороны с применением гранатометов и БПЛА также погибли двое армянских военнослужащих.

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил о частичной мобилизации в регионе.

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