Москва считает неоправданной отдельную критику в адрес миротворцев, заявил на брифинге представитель МИД России Иван Нечаев.

На заседании правительства на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян резко раскритиковал российскую миротворческую миссию, прямо заявив, что Армения рассчитывает на сдерживание Азербайджана. Он напомнил о захвате азербайджанцами сел Хцаберд и Хин Тагер, а также села Парух, подчеркнув, что события развивались в присутствии и с попустительства российских миротворцев, в частности, постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического запугивания армян Нагорного Карабаха, что он посчитал недопустимым.

«Наряду с интенсивными политическими контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации на земле. Ранее и Баку, и Ереван не раз подчеркивали важную роль российского миротворческого контингента. Отдельную критику в отношении миротворцев мы считаем неоправданной», - сказал Нечаев.

Представитель МИД России заявил, что ситуация вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, должна быть урегулирована на основании пункта 6 трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.

«Подтверждаем необходимость решения всех вопросов в соответствии с заявлениями глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. Это касается и Лачинского коридора. Ситуация, сложившаяся вокруг него, должна быть решена на основании пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, который предусматривает, что по соглашению сторон в ближайшие три года будет определена программа строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для защиты этого маршрута», - сказал Иван Нечаев.

Несмотря на звучащие из России заявления о том, что в соответствии с заявлением от 9 ноября после войны в течение трех лет должен быть утвержден лишь план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, факт в том, что с 25 августа Лачинский коридор переходит под контроль Азербайджана и по требованию Баку маршрут Армения-Нагорный Карабах меняется.

Сегодня Азербайджан сообщил о завершении строительства своего участка дороги в обход Лачина. Армянская сторона приступила к строительству своего участка только 1 августа на фоне новых нападений на линии соприкосновения в Карабахе со стороны азербайджанцев.