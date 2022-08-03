Параллельно требованию Баку армянская сторона доставила в Корнидзор строительную технику для строительства новой дороги

Вчера из Баку прозвучало требование покинуть Лачинский коридор и организовать движение Нагорный Карабах-Армения по новой дороге. И вчера же строительная техника заехала в Корнидзор.

«Прямо сегодня начали», - сказал житель общины Корнидзор Альберт Багдадян.

Новая дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом, от Корнидзора в Сюнике пройдет через села Бердадзорского подрайона Нагорного Карабаха в Степанакерт. Азербайджанская сторона завершает строительство своего участка дороги протяженностью 32 километра, а правительство Армении на прошлой неделе объявило о начале картографических работ.

Вчера в условиях обострения ситуации на границах Нагорного Карабаха и требований Баку армянская сторона срочно доставила в Корнидзор строительную технику. Должна быть построена новая дорога протяженностью 11 километров 750 метров.

«Ширина, наверное, 8 метров, еще 2,20 метра тротуары», - сказал глава общины Аршак Карапетян.

По его словам, новая дорога пройдет по левой окраине села. Карапетян предполагает, что строительство продлится около года. Он отметил, что половина 11-километровой дороги - это тяжелое строительство.

Жители Корнидзора рассказывают, что раньше один участок дороги они использовали для того, чтобы добраться до полей и пастбищ. «До нынешних работ эта дорога почти не действовала, лишь половина дороги действовала, где стоят солдаты, установлены посты, ниже вся дорога была разрушена, потому что уже много лет с 1992 года эта дорога практически не действовала».

Новая дорога пройдет возле дома Гравика Хачяна, он воодушевлен этим. «Я чувствую, что настроение у людей приподнятое, что Корнидзор больше не будет изолирован. Вы знаете, что мы почти как полуостров, единственная дорога– через село Тех, дорога Корнидзор-Тех», - сказал он.

Односельчанин Хачяна Альберт Багдадян видит в поспешности Азербайджана опасность. В течение трех лет должен был быть утвержден проект дороги, заменяющей Лачинский коридор, а Азербайджан почти завершил свою часть. «Азербайджан ведь не проел ум вместе с хлебом, он что-то задумал для своей выгоды, раз строит эту дорогу», - сказал Багдадян.



Житель Корнидзора уверен, что дорога - была бы хорошим делом, если бы был мир, а мира, как он видит, нет.



О строительстве дороги в селе знают все, и реакция у всех разная - от воодушевления до растущей с каждым днем тревоги.

«Возможно, будет хорошо, но я очень боюсь, я вижу опасность», - сказала жительница общины Зоя Согомонян.

А Бахадур Карапетян против замены Лачинского коридора новой дорогой, проходящей через их село. Он задает властям вопрос: неужели невозможно было по-умному, мирно решить вопросы?