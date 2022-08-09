Временная дорога в Карабах, которая должна действовать до строительства новой дороги, пока не построена

Как будет обеспечиваться сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом в течение следующих восьми месяцев до тех пор, пока армянская сторона не завершит весной следующего года строительство Корнидзорского участка дороги, заменяющей прежнюю дорогу в Лачинском коридоре?

«Есть 4-километровая грунтовая дорога, которая соединяется с действующей в данный момент магистралью: одна часть находится под контролем Армении, а другая часть - под контролем Азербайджана. Мы временно будем ездить по этой 4-километровой дороге. Она также будет действовать по логике коридора, пока не будет построена основная дорога», - сказала помощник министра территориального управления Нагорного Карабаха Виктория Петросян.

По словам Петросян, эта грунтовая дорога также будет находиться под контролем российских миротворцев. С 25 августа движение из Карабаха в Армению и обратно будет проходить по построенному азербайджанцами мосту через реку Хакари.

«Вы проезжаете мост, у Агавно сверху уже поворачиваете направо и едете мимо пастбищ и полей», - объяснила жительница Агавно Ануш Аракелян.

Однако по эту сторону новопостроенного моста только неопределенность, жители Агавно подчеркивают, что дорога непроходима для легковых автомобилей.

«Сейчас она непроходима, но должна быть проделана работа. Низкие машины не смогут проехать», - сказал житель Агавно Карен Акопян.

Эта 4-километровая дорога является временной, но для того, чтобы она действительно служила людям, ее необходимо благоустроить. Жители и Корнидзора, и Агавно говорят, что никаких работ пока не проводится. Мы обратились в Дорожный департамент Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, чтобы узнать, планируют ли они отремонтировать эту дорогу, которая через 15 дней будет единственной связью между Арменией и Карабахом. Нам ответили, что у Дорожного департамента нет информации об этом. А ответ из Карабаха вызывает лишь вопросы.

«По мере возможности ведутся работы, чтобы мы могли после 25-го числа хотя бы ездить по ней до тех пор, пока не будет построена основная дорога, все будет сделано», - сказала Виктория Петросян.



Если эта грунтовая дорога, по словам сельчан, сейчас труднопроходима, что будет в условиях осенних дождей, а потом и снега. В Агавно, однако, говорят, что дорога, идущая от новопостроенного моста, проходит через теплое место в долине, там снег быстро тает.