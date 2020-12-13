Бои прекратились, ситуация относительно стабильная – Пашинян

Как сообщили в канцелярии премьер-министра, в заседании, помимо членов Совета безопасности, приняли участие спикер парламента Арарат Мирзоян, министр территориального управления Сурен Папикян, руководительпарламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц, руководитель парламентской фракции «Просвещенная Армения» («Лусавор Айастан») Эдмон Марукян, представитель парламентской фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян, руководитель аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.

«Со вчерашнего дня в Арцахе [Карабахе] и на армяно-азербайджанской границе наблюдается некоторая напряженность. Во-первых, на участке Хцаберд-Хин Тагер в Арцахе наши позиции вчера атаковали азербайджанские подразделения, и, по некоторым данным, турецкий спецназ также участвовал. Нападение происходило в условиях, когда российские миротворцы еще не успели дислоцироваться в данном районе, и произошла атака. Части наших Вооруженных сил и Армии обороны Арцаха вступили в бой, оказали сопротивление. У нас, по меньшей мере, 6 раненых, есть и другие пострадавшие, информация о которых уточняется», - заявил премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, спустя некоторое время после начала вчерашних боевых действий небольшое российское миротворческое подразделение подошло к зоне боевых действий, в результате чего боевые действия прекратились, но определенная часть – села Хин Тагер и Хцаберд – перешла под контроль азербайджанского спецназа.

«С сегодняшнего утра российские миротворцы бо́льшими силами вошли в этот район. В настоящий момент ситуация относительно стабильна, по крайней мере, присутствие там миротворцев дает некоторую уверенность в том, что существует высокая вероятность избежать дальнейшей эскалации.

Перед нами, конечно же, стоит задача полностью привести ситуацию в этом районе в соответствие с положениями совместного заявления от 9 ноября, в котором четко указано, что с момента принятия заявления войска остаются на своих позициях вдоль линии соприкосновения. Иными словами, тонкость здесь в том, что участок Хцаберд-Хин Тагер находится в административных границах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, и, следовательно, исходя из логики этих соглашений следует, что он должен находиться под контролем армянских сил, поскольку по состоянию на 9 ноября эти территории находились под контролем Армии обороны», - добавил премьер-министр.

Он отметил, что вне зависимости от присутствия российских миротворцев, вчерашние действия азербайджанских сил однозначно нарушают положения совместного заявления от 9 ноября.

По словам Пашиняна, в совместном заявлении нет упоминания о районах Кубатлы и Зангелан, поскольку на момент подписания заявления большая часть этих территорий находилась под контролем азербайджанских сил, оставались лишь небольшие части. «В ходе этих переговоров было понимание, что на этих территориях необходимо уточнить границы. Следующая ситуация, вокруг которой может возникнуть некоторая напряженность, относится к этой части. Тонкость здесь в том, что у нас есть стратегически важная для нас дорога, проходящая через этот участок, есть определенные вопросы, связанные с корректировкой границ и координат. Вчера до полуночи в Москве проходили обсуждения с участием министра обороны. Есть несколько предложений по выходу из ситуации, есть варианты, в ближайшее время нам предстоит определиться с одним из них», - отметил премьер.

«Очень важен и процесс обмена пленными, и здесь тоже есть некоторый прогресс или серьезная возможность для прогресса, и сегодня, завтра мы должны принять конкретные решения», - добавил он.

Никол Пашинян коснулся также вопроса о пропавших без вести и процесса извлечения тел погибших.