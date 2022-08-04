Если безопасность линии соприкосновения в НК в трехстороннем формате не обеспечивается, нужно подумать о международных механизмах - Пашинян

Если безопасность линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не обеспечивается в трехстороннем российско-армянско-азербайджанском формате, следует подумать о запуске дополнительных международных механизмов, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян не уточнил, что он имеет в виду под дополнительными международными механизмами и какие шаги в этом направлении предприняла и предпринимает Армения.

Свое выступление премьер-министр начал с заявления о том, что присутствие и деятельность миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе является ключевым фактором обеспечения безопасности карабахских армян.

«Захват Азербайджаном сел Хцаберд и Хин Тагер 11 декабря 2020 года и взятие в плен армянских военнослужащих в присутствии и с попустительства российских миротворцев, захват села Парух в Нагорном Карабахе 24 марта 2022 года, опять-таки в присутствии российских миротворцев, постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического запугивания армян Нагорного Карабаха в присутствии миротворцев просто недопустимы. В этом контексте становится крайне необходимым уточнение деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе», – сказал Никол Пашинян.

Вчерашние бои стали уже вторым случаем за предыдущие четыре месяца, когда азербайджанские вооруженные силы атаковали позиции Армии обороны Нагорного Карабаха, в том числе с применением ударных беспилотников. В марте в ходе боев под Парухом армянская сторона потеряла трех человек, вчера - еще двоих.

По словам Пашиняна, уточнение деталей миротворческой деятельности в Нагорном Карабахе было необходимостью еще в 2020 году. Однако сразу же после подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года Азербайджан воспрепятствовал этому, до сих пор не подписав мандат миротворцев, что Армения сделала в ноябре 2020 года.

В Ереване рассчитывают, что двусторонне подписанный мандат будет работать в полном объеме, и любая попытка нарушения линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будет остановлена российскими миротворческими силами, а азербайджанские подразделения, находящиеся внутри линии соприкосновения, будут выведены.

«На наш взгляд, подписей Армении и России достаточно для полной реализации этого мандата. В противном случае необходимо принять меры для международного подтверждения этого мандата или наделения миротворцев более широким международным мандатом», - сказал армянский премьер.

Международная кризисная группа в июне прошлого года опубликовала некоторые подробности относительно мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Баку потребовал четкого определения мандата: миротворцы дислоцируются на территории Азербайджана, против чего выступили Ереван и Степанакерт. В результате азербайджанская сторона отказалась его подписывать, а Кремль не намерен получить документ любой ценой.

Вчера в беседе с московским «Коммерсантом» депутат парламента Азербайджана от оппозиции Расим Мусабеков отметил, что в Баку недовольны риторикой российских миротворцев, посредством которых Москва якобы наказывает Азербайджан за его позицию по Украине, дополнительные поставки газа в Европу и обеспечение альтернативного пути для казахстанской нефти.

Сегодня Пашинян еще раз коснулся расширения мандата миротворческой миссии в Карабахе, заявив: «Как мы обеспечиваем безопасность линии соприкосновения? Это вопросы, которые должны решаться в трехстороннем формате. Если мы увидим, что решения в трехстороннем формате невозможны, придется подумать о запуске дополнительных международных механизмов».