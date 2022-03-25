Армия обороны: В перестрелке ранены 5 армянских военнослужащих, ВС Азербайджана взяли под контроль карабахское село Парух

«24 марта подразделения ВС Азербайджана, грубо нарушив требования трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 г, вторглись в зону ответственности российских миротворцев, дислоцированных в Республике Арцах [Нагорный Карабах – ред.], взяв под контроль село Парух Аскеранского района и сопредельные позиции, затем попытавшись продвинуться в восточном направлении Республики Арцах.

Переговоры, длившиеся несколько часов с участием представителей российского миротворческого контингента и соответствующих органов Арцаха, не дали существенных результатов, и противник не вернулся на исходные позиции.

Более того, азербайджанские подразделения в ночь на 25 марта открыли огонь по подразделениям Армии обороны, применяя как разнокалиберное стрелковое оружие, так и ударный БПЛА.

В результате перестрелки со стороны противника погибли, по меньшей мере, 5 военнослужащих. С армянской стороны один раненый», - заявили в Армии обороны.

Карабахские военные отметили, что по состоянию на 09:00 ситуация относительно стабильная.

«Ожидаем, что российские миротворцы предпримут меры по возвращению азербайджанских подразделений на исходные позиции», - говорится в сообщении.

Позже Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что, по уточненным данным, в результате перестрелки ранены пятеро военнослужащих-контрактников Армии обороны Нагорного Карабаха.

Между тем, Минобороны Азербайджана в сообщении, распространенном спустя несколько часов, опровергло сообщение армянской стороны как о боестолкновении, так и о погибших с азербайджанской стороны, назвав его «информационной провокацией», и заверило, что «без применения силы продолжают уточнение позиций и мест дислоцирования», как утверждали накануне.