Парламент Карабаха призывает российских миротворцев обеспечить стабильность на линии соприкосновения

За последние четыре дня Азербайджан нарушил режим прекращения огня на ряде участков линии соприкосновения, пытался перейти границу, применил стрелковое оружие различного калибра, ударные беспилотники. С армянской стороны двое военнослужащих погибли, еще 19 – были ранены. Состояние трех раненых военнослужащих оценивается как тяжелое, одного - крайне тяжелое.

«Мирное сосуществование в составе Азербайджана для Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] исключено», - сегодня заявили парламентские силы Нагорного Карабаха.

Все фракции карабахского парламента, присоединившиеся к заявлению, призывают российских миротворцев обеспечить стабильность на линии соприкосновения, а также обращаются к международному сообществу.

«В ходе 44-дневной войны 2020 года мы стали свидетелями молчания со стороны международного сообщества, и в этот период ни одно преступление против народа Арцаха не удостоилось соразмерного осуждения, из-за чего Азербайджан продолжает расширять масштабы агрессивных действий.

Призываем парламенты различных стран и все международные организации строго осудить последние действия Азербайджана и предпринять практические шаги для предотвращения новых преступлений. Призываем российских миротворцев осуществить все необходимые действия для обеспечения стабильности на линии соприкосновения», - говорится в заявлении», - говорится в заявлении.

Официальный Баку обвиняет армянскую сторону в нарушении договоренностей от 9 ноября 2020 года и других договоренностей. В то время как армянская сторона утверждает, что план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору еще не утвержден, Министерство иностранных дел Азербайджана заявило сегодня, что «строительство новой дороги по Лачинскому коридору продолжается уже много месяцев по согласованному маршруту, и армянская сторона достаточно информирована об этой дороге».

Другое требование, которое выдвигает Баку, касается вооруженных сил Нагорного Карабаха. «Армения до сих пор не вывела свои незаконные вооруженные формирования с территорий Азербайджана. Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своей территории на законных основаниях», - говорится в сегодняшнем заявлении МИД Азербайджана.

На это требование Азербайджана сегодня на заседании правительства ответил премьер-министр Армении: «Если миротворческая группировка России и Азербайджан гарантируют неприкосновенность линии соприкосновения, то у Армии обороны не будет необходимости нести боевое дежурство».

«Такая необходимость возникла после того, как Азербайджан отказался подписать мандат миротворцев и постоянно нарушает все положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в том числе о прекращении всех военных действий, что составляет суть вышеупомянутого документа», — подчеркнул премьер-министр Армении.