У Азербайджана одна цель: отменить трехстороннее заявление от 9 ноября - Пашинян

Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает оставаться крайне напряженной, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что необходимо работать над снижением этой напряженности.

Этим обострением Азербайджан преследует одну цель: отменить трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и избежать закрепления зафиксированных реалий: Нагорный Карабах, линия соприкосновения, Лачинский коридор, заявил премьер-министр, подчеркнув, что нынешняя борьба Азербайджана направлена против этих трех институтов.

«Армения выполнила все свои обязательства, Азербайджан также должен выполнить свои три обязательства: признать существование единицы Нагорный Карабах, зафиксированное подписью президента Азербайджана, уважать наличие линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и уважать существование Лачинского коридора, который является важнейшим институтом, связующим Нагорный Карабах с Арменией», - сказал глава правительства, подчеркнув, что в противном случае Армения должна обратиться к запуску международных механизмов с тем, чтобы Азербайджан соблюдал обязательства, взятые на себя подписанием трехстороннего заявления.

«Какого-либо утвержденного в трехстороннем формате плана не существует»

Для нынешней эскалации Азербайджан использует в качестве предлога вопрос нового маршрута Лачинского коридора, сказал глава Пашинян, сочтя это также грубым нарушением трехстороннего заявления.

«Якобы он завершил работы по строительству нового маршрута Лачинского коридора, и поэтому ряд участков существующего коридора должны быть передаын под его контроль. Подобные формулировки и заявления Азербайджана также являются грубым нарушением трехстороннего заявления», - сказал премьер-министр.

Сославшись на 6-й пункт трехстороннего заявления, в котором говорится, что «по согласованию сторон в ближайшие три года [до 9 ноября 2023 года] будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута», глава правительства подтвердил, что какого-либо утвержденного в трехстороннем формате плана не существует, и армянская сторона несколько раз предлагала и сейчас предлагает утвердить план в трехстороннем формате.

«Речь идет не о строительстве новой дороги, а о плане строительства и передислокации миротворческих сил, что является трехсторонним процессом, сложным процессом, нам проект такого плана даже не представили», - сказал премьер-министр.

На фоне напряженности на линии соприкосновения Степанакерт сообщил, что Баку потребовал организовать сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией по новому маршруту. В какие сроки это должно быть сделано и согласна ли армянская сторона на это требование азербайджанской стороны, не уточняется. Вчера в аппарата президента Нагорного Карабаха это также не пояснили.

Позднее на требование Баку ответил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, заявив, что требование Азербайджана организовать сообщение между Карабахом и Арменией по другому маршруту вместо Лачинского коридора нелегитимно.

Григорян также отметил, что Армения уже предложила в трехстороннем формате согласовать и подписать план и двигаться вперед в соответствии с согласованным графиком и дорожной картой «Это именно то, что предусмотрено трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года», - сказал секретарь Совбеза, не уточнив, какие сроки предполагает предложенный Арменией график.

«В Нагорном Карабахе нет военнослужащих Республики Армения»

Касаясь другой спекуляции Баку о том, что Армения не вывела свои вооруженные силы из Карабаха, Никол Пашинян сегодня заверил, что в Нагорном Карабахе нет военнослужащих Республики Армения.

Азербайджан неоднократно заявлял, что Армения должна вывести свои войска из Нагорного Карабаха и обеспечить связь между основной частью Азербайджана и Нахичеваном, ссылаясь на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

«Крайне необходимо уточнение деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе»

Постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического запугивания армян Нагорного Карабаха в присутствии миротворцев просто недопустимы, заявил сегодня премьер-министр Армении, посчитав крайне необходимым уточнение деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Пашинян признал, что это было необходимо с самого начала, но этому процессу воспрепятствовал Азербайджан, отказавшись подписать мандат на операцию миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

«Мы рассчитываем, что мандат, подписанный в двустороннем формате, будет работать в полном объеме», - сказал премьер, подчеркнув, что подписей Армении и России достаточно для полной реализации этого мандата, в противном случае необходимо принять меры для международного подтверждения этого мандата или наделения миротворцев более широким международным мандатом.

Сославшись на 3-й пункт трехстороннего заявления, Пашинян отметил, что в Нагорном Карабахе есть линия соприкосновения, вдоль которой дислоцированы миротворческие силы.

«Именно эта территория называется зоной ответственности миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе, и мы рассчитываем, что любая попытка нарушения линии соприкосновения будет пресечена миротворческой группировкой, а азербайджанские подразделения, находящиеся внутри линии соприкосновения, будут выведены», - сказал Пашинян.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Согласно соглашению, миротворческий контингент дислоцирован сроком на пять лет, который может быть продлен еще на пять лет, если по истечении срока одна из сторон не потребует вывода миссии из Карабаха. Однако Баку регулярно заявляет, что Карабах является территорией Азербайджана, и российские миротворцы там размещены временно.

На еще одно недовольство президента Азербайджана, почему военнослужащие Армии обороны размещены вдоль линии соприкосновения, Пашинян ответил так: если миротворческая группировка России и Азербайджан гарантируют неприкосновенность линии соприкосновения, то у Армии обороны не будет необходимости нести боевое дежурство.

«Такая необходимость возникла после того, как Азербайджан отказался подписать мандат миротворцев и постоянно нарушает все положения трехстороннего заявления от 9 ноября, в том числе о прекращении всех военных действий, что составляет суть вышеупомянутого документа», — сказал премьер-министр Армении.