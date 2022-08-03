МИД Армении: Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха

Об этом сегодня заявило Министерство иностранных дел Армении в заявлении относительно последней эскалации в Нагорном Карабахе.

В заявлении отмечается, что 3 августа вооруженные силы Азербайджана, «в очередной раз нарушив трехстороннее заявление руководителей Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, вследствие чего есть жертвы и раненые».

В МИД Армении напомнили о подобных случаях агрессии и нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, каковыми являются «незаконное выдвижение азербайджанских вооруженных сил в направлении села Парух 24 марта текущего года, нападение на села Хцаберд и Хин Тагер 11 декабря 2020 года, которые также находятся в зоне ответственности миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе».

«Считаем недопустимыми заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре, определенный 6-м пунктом трехстороннего заявления, и подтверждаем, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только в соответствии с планом, утвержденным подписавшими заявление сторонами.

Как четко определяет заявление от 9 ноября, по согласованию сторон (т.е. Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджанской Республики) в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Подчеркиваем, что до сих пор нет утвержденного в трехстороннем формате плана, и призываем все стороны трехстороннего заявления придерживаться взятых на себя обязательств, немедленно приложить усилия для реализации условий, утвержденных заявлением от 9 ноября, включая соблюдение режима прекращения огня, открытие региональных коммуникаций, возвращение военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.

Считаем необходимым еще раз констатировать, что Республика Армения выполнила все взятые на себя обязательства. Причиной невыполнения ряда пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября являются произвольные толкования Азербайджана, продолжающаяся агрессивная риторика и действия.

Республика Армения, вновь подтверждая свою приверженность повестке установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры, направленные на пресечение агрессивного поведения и действий Азербайджана и запуск необходимых для этого международных механизмов», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.