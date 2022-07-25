Сердар Кылыч посетил турецко-армянскую границу

По данным издания, Кылыч сначала приехал в Карс, где посетил военно-исторический музей. После этого дипломат отправился на турецко-армянскую границу, посетив руины Ани и КПП «Догукап» на границе с Арменией.

На фотографиях, опубликованных в турецкой газете, видно, что в ходе визита Сердар Кылыч также встречался с жителями приграничных сел.

По итогам последней встречи спецпредставителей Армении и Турции, состоявшейся 1 июля в Вене, было принято решение открыть сухопутную границу для граждан третьих стран, а также начать прямые грузовые авиаперевозки между двумя странами.