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Сердар Кылыч посетил турецко-армянскую границу

Сердар Кылыч

Специальный представитель Анкары по урегулированию армяно-турецких отношений Сердар Кылыч в воскресенье посетил границу с Арменией. Об этом сообщает газета Gazete Kars, издаваемая в Карсе.

По данным издания, Кылыч сначала приехал в Карс, где посетил военно-исторический музей. После этого дипломат отправился на турецко-армянскую границу, посетив руины Ани и КПП «Догукап» на границе с Арменией.

На фотографиях, опубликованных в турецкой газете, видно, что в ходе визита Сердар Кылыч также встречался с жителями приграничных сел.

По итогам последней встречи спецпредставителей Армении и Турции, состоявшейся 1 июля в Вене, было принято решение открыть сухопутную границу для граждан третьих стран, а также начать прямые грузовые авиаперевозки между двумя странами.

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