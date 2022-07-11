Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Турции

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

Согласно сообщению, премьер-министр Армении поздравил президента Турции с праздником Курбан-байрам, а президент Турции поздравил премьер-министра Армении с наступающим праздником Вардавар – Преображения Иисуса Христа.

«Главы государств подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.

В этом контексте собеседники выразили надежду, что достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран договоренности будут скоро воплощены в жизнь», - говорится в сообщении.

Сухопутная граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года. Процесс армяно-турецкого урегулирования вступил в предметную фазу в конце прошлого года, когда стороны назначили специальных представителей для начала переговоров.

С начала года спецпредставители двух стран провели четыре встречи. В ходе их последней встречи в Вене 1 июля стороны договорились о возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией.

Отметим, что в 2018 году сообщалось о телефонном разговоре Пашинян-Эрдоган, но официальный Ереван это опроверг. А в сентябре прошлого года президент Турции сообщил, что премьер-министр Армении предложил ему встречу через премьер-министра Грузии.