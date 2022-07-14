Армянская сторона не проводит работ по разминированию в районе армяно-турецкой границы - Минобороны

Армянская сторона не проводит работ по разминированию в районе армяно-турецкой границы, сообщили Радио Азатутюн в Министерстве обороны Армении.

Вчера некоторые турецкие СМИ написали, что Турция приступила к разминированию территорий, прилегающих к армяно-турецкой границе в Карсском районе. По данным местного издания GazeteKars, это практический шаг в процессе нормализации армяно-турецких отношений.

После очередной встречи спецпредставителей Армении и Турции, состоявшейся 1 июля в Вене, стороны заявили, что договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран, а также разрешить прямые авиаперевозки грузов между двумя странами.

Официальный Ереван заявляет, что ожидает реализации этих договоренностей как можно скорее.

А пока занятые в бизнесе люди обсуждают, что даст Армении возможность воздушных грузоперевозок с Турцией.

«Каждая новость - это риск и возможность. Если вы будете импортировать сырье, оборудование, материалы для усиления производства Армении, это положительно, если вы будете импортировать готовую, уже расфасованную и более дешевую продукцию, с которой нечего больше делать, особенно при сегодняшнем соотношении драм-доллар, это еще больше ударит по армянскому производству», - сказал в беседе с Радио Азатутюн соучредитель ассоциации экспертов «Экспорт Армения» Эмиль Степанян.

Он выразил надежду, что в случае установления экономических отношений власти Армении будут бдительны и будут защищать интересы местных производителей, проводя правильную налоговую и таможенную политику.

Между тем, занимающиеся бизнесом люди замечают, что торговля между Арменией и Турцией – это не новость, а грузоперевозки между Арменией и Турцией, которые имеют общую границу, через территорию Грузии не особо дорогие и не требуют много времени.

«Так или иначе, за 30 лет мы общались посредством третьей страны, то есть, здесь для нас нет новой опасности, нет ничего, чего не было бы до этого, а теперь будет. Всегда были контакты между бизнесменами Армении и Турции, просто через третью страну. Сейчас будет правильнее, если они станут прямыми со всеми своими рисками и возможностями», - отметил Эмиль Степанян.

Тем не менее, специалисты отмечают, что грузовые авиаперевозки являются дорогостоящей услугой, бизнес по-прежнему будет предпочитать перевозить грузы из одной страны в другую грузовыми автомобилями, используя наземные дороги Грузии.