«Арцах не вещь и не предмет, он не подлежит сдаче или несдаче» - Пашинян

Отвечая на обвинения в сдаче Нагорного Карабаха, премьер-министр заявил, что «Арцах [Нагорный Карабах – ред.] не вещь, он не подлежит сдаче или несдаче.

«Арцах – это прежде всего люди, которые там живут. Если бы мы сдали Арцах, мы бы не потратили после 44-дневной войны десятки миллиардов драмов на обеспечение возвращения арцахцев в свои дома. Я исключаю, просто исключаю, что есть более или менее близкий к подписанию документ, который будет подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями арцахского общества», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что общественность знакома с содержанием всех документов, в данный момент являющихся предметом армяно-азербайджанских переговоров, это переданные Азербайджаном пять пунктов и ответ на них армянской стороны.

«Армения готова как можно раньше начать строительство железных и автомобильных дорог, связывающих Восток и Запад»

Армения готова как можно скорее начать строительство железных и автомобильных дорог, соединяющих Восток и Запад через территорию Республики Армения, сказал премьер-министр, подводя итоги визита в Москву.

Оценив встречу с президентом России Владимиром Путиным как результативную, премьер-министр Армении подчеркнул, что были достигнуты важные договоренности в вопросе принципов открытия региональных коммуникаций, отметив схожесть подходов Армении и России.

«Надеюсь, что занимающаяся этим вопросом трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана в скором времени сможет разработать и согласовать необходимые документы для запуска процесса», - сказал Пашинян.

Oценки о роспуске сопредседательства Минской группы ОБСЕ не обоснованы

Премьер-министр Армении счел беспочвенными оценки о роспуске председательства Минской группы ОБСЕ.

«Следующим результатом переговоров является подчеркивание важности международного мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ в контексте урегулирования нагорно-карабахской проблемы с вытекающими из этого политическими последствиями. И если отметить, что за несколько дней до моего визита в Москву Армению посетили российский, французский и американский сопредседатели Минской группы ОБСЕ, то можно сказать, что оценки о роспуске сопредседательства Минской группы ОБСЕ не обоснованы. Мы ясно видим, что все страны-сопредседатели остаются приверженными своему мандату по нагорно-карабахскому урегулированию», - сказал Пашинян.

8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ. По словам Лаврова, Запад поставил разногласия с Россией выше урегулирования карабахского конфликта. Спустя несколько дней после заявления Лаврова и Франция, и США заявили о готовности продолжать прилагать усилия по урегулированию нагорно-карабахской проблемы, в том числе в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Также Армению посетили французский и американский сопредседатели. Между тем, Россия назначила своего сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева специальным представителем министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. А накануне МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Париж и Вашингтон отказываются от Минской группы ОБСЕ, а Брюссель хочет отнять у России посредничество в процессе армяно-азербайджанского примирения.