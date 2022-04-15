Ховаев назначен спецпредставителем главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Ереваном и Баку

Об этом в ходе брифинга в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает официальный сайт МИД РФ.

«Напомню, что 24 февраля с.г. Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей.

В этой связи Посол по особым поручениям И. А. Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно – Специального представителя Министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В центре его внимания будет тематика подготовки упомянутого мирного договора. Рассчитываем на поддержку усилий И.А. Ховаева со стороны наших союзников и партнеров в Баку и Ереване», - отметила Захарова.