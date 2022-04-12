США готовы к взаимодействию в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ - посольство

США готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате, а также с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении всеобъемлющего и прочного мира. Об этом сообщили «Арменпресс» в посольстве США в Армении в ответ на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Мы приветствовали встречу премьер-министра [Армении Никола] Пашиняна и президента [Азербайджана] Алиева в Брюсселе 6 апреля, в том числе позитивный шаг по подготовке к мирным переговорам и двусторонней комиссии по делимитации границ.

Соединенные Штаты по-прежнему привержены построению мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе. Как заявил госсекретарь [США Энтони Блинкен] в телефонных разговорах с лидерами двух стран 5 апреля, мы продолжаем поощрять продолжение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, подтверждая, что Соединенные Штаты готовы взаимодействовать в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении всеобъемлющего и прочного мира», - говорится в сообщении американского посольства.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ. По словам Лаврова, Запад поставил разногласия с Россией выше урегулирования карабахского конфликта.

Вчера Франция также подтвердила свою полную приверженность делу установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа как на двусторонней основе, так и в качестве председателя Совета Евросоюза и сопредседателя Минской группы ОБСЕ.