Франция подтверждает свою полную приверженность в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Франция подтверждает свою полную приверженность делу установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа как на двусторонней основе, так и в качестве председателя Совета Евросоюза и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Об этом сегодня заявил МИД Франции в ответ на вопрос о позиции страны в связи с будущим Минской группы ОБСЕ.

«Франция как таковая продолжает работать с Арменией и Азербайджаном, чтобы добиться прогресса в гуманитарных вопросах, и продолжает содействовать работе по демаркации границ, процессу устранения изоляции региона, сохранению наследия, заключению мирного договора между двумя странами и урегулированию нагорно-карабахской проблемы», - говорится в заявлении.

«С этой целью 4 февраля по инициативе президента республики в формате видеоконференции была организована встреча с премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и председателем Европейского совета», - напомнило французское внешнеполитическое ведомство, отметив, что в данный момент сопредседатель Минской группы от Франции Брис Рокфо с рабочим визитом находится в Ереване.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ. По словам Лаврова, Запад поставил разногласия с Россией выше урегулирования карабахского конфликта.

Между тем, глава МИД Армении на той же пресс-конференции в Москве заявил о том, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, формат сопредседательства окончательно не утратил своей силы. Мирзоян также подтвердил позицию Еревана о том, что сопредседательство должно поддержать работы по подготовке армяно-азербайджанского мирного соглашения.

Несколько недель назад Ереван обратился к посредникам Минской группы ОБСЕ по этому вопросу, однако ни одна из трех стран (Россия, США и Франция) пока на этот запрос официально не отреагировала.