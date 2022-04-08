Лавров: «США и Франция отказались работать с Россией в Минской группе ОБСЕ»

По словам Лаврова, Запад пожертвовал интересами урегулирования конфликта из-за разногласий с Россией.

«Я не знаю, какова будет дальнейшая судьба Минской группы, поскольку наши так называемые французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут общаться в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор», - сказал Лавров.

Назвав эту позицию Запада «безответственной», глава МИД РФ в то же время заявил, что Россия останется приверженной взятым на себя обязательствам по части Южного Кавказа и Карабаха.

«Это нас не выбьет из колеи, мы полностью привержены содействию выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана», - сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Армении отметил, что текущая геополитическая ситуация в мире значительно осложнила работу сопредседательства Минской группы ОБСЕ.



«Но до меня доходят другие новости: учитывая весьма конкретные сигналы и сообщения, которые я получал от сопредседателей многих других стран, я бы хотел подтвердить, что хотя азербайджанские коллеги повторяют, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ прекратило свое существование, что ему нечем больше заниматься, поскольку нет больше нагорно-карабахского конфликта и поскольку нет больше такого региона под названием «Нагорный Карабах». Несмотря на все это, международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что весьма обнадеживает», - заявил армянский министр.