Путин и Пашинян договорились активизировать контакты Москвы, Баку и Еревана

«Стороны условились в соответствии с имеющимися трехсторонними договоренностями от 26 ноября 2021 года ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии Российской Федерации по запросу сторон», — согласно РИА Новости, отмечается в документе.

Помимо этого, они договорились наращивать потенциал сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ.

«Стороны, признавая ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении региональной стабильности, подтвердили готовность с учетом текущего председательства Армении в Организации активизировать усилия по наращиванию потенциала сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ, совершенствованию механизмов кризисного реагирования Организации, уплотнять координацию и содействовать расширению партнерских связей ОДКБ», — указывается в заявлении.

При этом лидеры двух государств отметили высокий уровень военного и военно-технического сотрудничества.

Путин и Пашинян также заявили о недопустимости использования территории России и Армении третьими странами против интересов Еревана или Москвы в сфере биобезопасности.

Также они договорились развивать интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, а также увеличение доли расчетов в национальных валютах.

Стороны согласовали и дальнейшее углубление сотрудничества в формате СНГ.

«Путин и Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер. Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее», — отмечается в заявлении.

Еще одной темой переговоров стала борьба с неонацизмом и дискриминацией.

«Стороны, сохраняя единые подходы к общему прошлому, выразили намерение продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории. Условились нарастить усилия по противодействию любым проявлениям расизма, ксенофобии, неонацизма, а также дискриминации по национальному, языковому или религиозному признаку, в том числе затрагивающим права и законные интересы граждан и соотечественников, проживающих в России и Армении», — указывается в документе.

Разговор шел и о контактах Еревана с Анкарой.

«Путин и Пашинян приветствовали запущенный при российском содействии процесс нормализации армяно-турецких отношений», — отмечается в сообщении.

Премьер-министр Армении пригласил российского лидера посетить Ереван в связи с сессией Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 года, на что тот ответил согласием.

На завтра у Пашиняна запланированы встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным, спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Также ожидается визит премьер-министра Армении в Нижний Новгород.