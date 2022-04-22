Москва заявляет, что Брюссель хочет отнять у России посредничества в армяно-азербайджанском примирении

Официальная Москва заявляет, что Париж и Вашингтон отказываются от Минской группы ОБСЕ, а Брюссель хочет отнять у России посредничество в процессе армяно-азербайджанского примирения.

Вчера вечером МИД России в уже ставшем традиционным формате ответа на вопрос анонимного СМИ выступил с заявлением, в котором говорится, что «Москва не получала от США и Франции никаких сигналов о готовности в той или иной форме возобновить деятельность Минской группы ОБСЕ» для нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Россия уже не первый раз заявляет, что из-за войны в Украине Вашингтон и Париж отказываются сотрудничать с Москвой в рамках Минской группы ОБСЕ и что деятельность Минской группы была прекращена или, как сказано во вчерашнем заявлении, парализована.

«Упомянутая «высокая дипломатическая активность» [Вашингтона и Брюсселя – ред.] заметно возросла после того, как Вашингтон и Париж фактически парализовали некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отказавшись от взаимодействия с нашим участием», - говорится в заявлении МИД РФ.

После состоявшихся 6 апреля в Брюсселе трехсторонних переговоров президента Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пшаиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева и последовавших за ними заявлений Москва обвиняет Брюссель в «беззастенчивых попытках присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне».

«Подобные совпадения случайными не бывают. Как и беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне (делимитация и демаркация госграницы между Азербайджаном и Арменией, восстановление транспортных коммуникаций) и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ (решение насущных гуманитарных проблем, подготовка мирного договора между Баку и Ереваном)», - также заявляют в МИД России.

Отмечая, что и с Арменией, и с Азербайджаном Россию «исторически связывают узы дружбы, союзничества и партнерства», Москва подчеркивает, что «полна решимости всемерно содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией».

О какой решимости идет речь, МИД России не поясняет.

Это заявление российская сторона распространила на следующий день после официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию.