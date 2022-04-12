Алиев заявил, что де-факто мандат Минской группы ОБСЕ моно считать недействительным

«Фактически мандат, выданный Минской группе для урегулирования конфликта, может и действителен де-юре, но де-факто может считаться недействительным», - сказал Алиев, напомнив, что за 28 лет своей деятельности сопредседатели, представляющие США, Францию и Россию, совершили, возможно, сотни визитов в Азербайджан и Армению.

«Результат налицо: он нулевой. Азербайджан сам урегулировал этот конфликт. Урегулировал военно-политическим путем», - отметил он.

Напомним, официальный Ереван обратился к Минской группе ОБСЕ с просьбой инициировать армяно-азербайджанские переговоры вокруг мирного договора.

По словам азербайджанского лидера, за полтора года после войны от Минской группы ОБСЕ не поступило ни одного предложения. «А в нынешних условиях формат Минской группы ОБСЕ фактически недееспособен, об этом уже говорят высокопоставленные чиновники стран-сопредседателей, а в этом случае не может быть и речи о какой-либо групповой деятельности», - сказал Алиев, по сути, имея в виду сделанное на днях главой МИД России Сергеем Лавровым заявление о том, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ.

Спустя два дня после этого заявления в Армению прибыл французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Затем Франция подтвердила свою полную приверженность делу установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа как на двусторонней основе, так и в качестве председателя Совета Евросоюза и сопредседателя Минской группы ОБСЕ. США также заявили, что готовы участвовать в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном в двустороннем формате, а также с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь этим странам в достижении всеобъемлющего и прочного мира.

В то же время президент Азербайджана сегодня с удовлетворением высказался о роли Европейского союза, в частности, о результатах трехсторонней встречи с премьер-министром Армении при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе. «Конечно, и эксперты, и азербайджанская общественность видели, что в итоговом заявлении той встречи нет названия «Нагорный Карабах», что естественно. Азербайджан выступил против этого. Нет также слова «конфликт». Это тоже естественно, потому что конфликта нет, он решен», - заявил Алиев.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян, подводя итоги переговоров в Брюсселе, заявил, что гарантии безопасности народа Нагорного Карабаха, а также уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров.