На встрече Мирзоян-Рокфо подчеркнута роль Минской группы в процессе карабахского урегулирования

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в Ереване принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфо.

Согласно официальному сообщению по итогам встречи, была подчеркнута роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках его мандата.

В конце сообщения стороны еще раз подчеркивают посредническую роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей, и это в том случае, когда несколько дней назад после встречи Мирзояна с министром иностранных дел России, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, Сергеем Лавровым последний поставил под сомнение дальнейшую судьбу единственного формата, имеющего международный мандат на урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Я не знаю, какова будет дальнейшая судьба Минской группы, поскольку наши так называемые французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут общаться в этом формате. Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор», - заявил Лавров.

И вот через три дня после заявления Лаврова в Армению прибыл французский сопредседатель. Согласно МИД Армении, на встрече также обсуждалась ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил в зону ответственности миротворческого контингента РФ - село Парух и близлежащие районы.

Министр иностранных дел Армении представил гуманитарные проблемы, намеренно создаваемые Азербайджаном для армян Нагорного Карабаха, и действия, направленные на этнические чистки в Нагорном Карабахе. Была подчеркнута необходимость возвращения азербайджанских вооруженных подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта, сообщает МИД.

Арарат Мирзоян представил позицию Армении относительно начала переговоров с Азербайджаном по мирному соглашению, подчеркнув в этом контексте посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ и стран-сопредседателей.

Мирзоян на встрече с Лавровым также не разделил пессимистичных оценок российского коллеги и заявил, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, формат сопредседательства окончательно не потерял своей силы.

Армянские политические аналитики, однако, не испытывают оптимизма в вопросе жизнеспособности Минской группы.

«Факт в том, что Минской группы ОБСЕ давно не существует, фактически, ее не существовало уже после 44-дневной войны», - считает политический аналитик Армен Багдасарян.