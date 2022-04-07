Вопросы гарантий безопасности и статуса Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров – Пашинян

«Гарантии безопасности народа Нагорного Карабаха, защиты его прав и свобод, а также уточнение окончательного статуса Нагорного Карабаха включены в ответы армянской стороны на мирную повестку и должны стать предметом переговоров», - сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Подтвердив, что участие председательства Минской группы ОБСЕ в этом процессе является существенным, глава правительства подчеркнул, что армянской стороне нужно продолжать работу в этом направлении.

«Принципы и вопросы, представленные Арменией и Азербайджаном по мирному соглашению, должны быть обобщены и адресованы по итогам переговоров», - сказал Пашинян.

По итогам вчерашних переговоров в Брюсселе, продлившихся более четырех часов, лидеры Армении и Азербайджана договорились начать разработку двустороннего мирного договора и до конца месяца создать совместную комиссию по демаркации армяно-азербайджанской границы, задача которой будет также заключаться в обеспечении безопасности и стабильности вдоль границы.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, при посредничестве и с участием которого прошли переговоры, назвал трехстороннюю встречу «отличной и очень продуктивной».

Однако в Ереване звучит обеспокоенность, что в заявлении нет ни слова ни о Нагорном Карабахе, ни о нагорно-карабахском конфликте.

«Обсуждения вокруг событий в Парухе не привели к единой оценке ситуации»

Пашинян сообщил, что на встрече обсуждался и вопрос ухудшения обстановки безопасности в Нагорном Карабахе, в частности инциденты в Парухе, но «эти обсуждения не привели к единой оценке ситуации».

«Я не счел целесообразным дальше обсуждать эту тему на брюссельской площадке, потому что речь идет о вторжении азербайджанских подразделений в зону ответственности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Этот вопрос следует больше обсуждать с участием российских партнеров, что мы делаем и будем делать», - сказал премьер-министр.

24 марта вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. В результате действий азербайджанской стороны трое военнослужащих Армии обороны погибли, 15 - получили ранения.

Спустя два дня после обострения ситуации в Аскеранском районе российская миротворческая миссия выступила с адресным заявлением, подчеркнув, что вооруженные силы Азербайджана, нарушив положения трехстороннего заявления, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Минобороны России призвало Азербайджан отвести свои войска. Официальный Баку возразил, выразив «сожаление» по поводу того, что заявление российской стороны является «односторонним» и «не отражающим действительность». Официальный Ереван заявил, что ожидает от миротворческого контингента конкретных шагов для обеспечения вывода азербайджанских войск и восстановления статус-кво, зафиксированного в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, в также надлежащего расследования действий или возможного бездействия миротворцев.