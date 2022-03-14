Ереван ответил на предложения Баку и обратился к сопредседателям МГ для организации переговоров по заключению мирного договора

Ереван ответил на переданные Азербайджаном предложения и обратился к сопредседательству Минской группы ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с целью заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинкского Заключительного акта. Об этом заявил МИД Армении, не уточнив, приняла или отклонила армянская сторона предложения Баку.

Если Армения отклонила эти предложения, в таком случае почему обратилась к посредникам Минской группы? Если приняла их, что тогда означает новый пакет предложений из пяти пунктов по нормализации отношений, о котором Азербайджан заговорил сразу после заявления Еревана о том, что в ближайшее время может обратиться к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с просьбой инициировать мирные переговоры с Азербайджаном.

За этим последовало заявление МИД Азербайджана, в котором Баку представил пять базовых принципов, содержащихся в документе из пяти пунктов:

- взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил о представленном Еревану новом предложении из пяти пунктов с целью подписания мирного соглашения, выразив надежду, что «Армения с легкостью примет» новые предложения Азербайджана. При этом Байрамов упомянул президента Азербайджана, который, по его словам, неоднократно заявлял, что готов работать над мирным соглашением с Арменией.

Говоря о мирном соглашении, президент Азербайджана неоднократно рассматривал взаимное признание территориальной целостности как условие для начала работ по делимитации и демаркации, не умаляя также необходимости открытия «Зангезурского коридора». Ереван также выражает готовность подписать мирное соглашение, но сначала делает упор на урегулировании карабахского конфликта в рамках Минской группы, а также отвергает идею коридора.

Официальный Баку с момента окончания войны заявляет, что карабахский вопрос урегулирован и Минской группе делать нечего. Переговоры по большому счету зашли в тупик. Встреч на уровне лидеров в рамках Минской группы вообще не было, министры иностранных дел хотя и встречались, однако само урегулирование конфликта не затрагивалось, а посредники до сих пор не имели возможности посетить Нагорный Карабах.

Говоря о начале переговоров с Азербайджаном, Ереван сегодня подчеркнул Хельсинкский Заключительный акт, тремя основными положениями которого являются принципы неприменения силы или угрозы ее применения, территориальная целостность государств, равенство и право народов на самоопределение.