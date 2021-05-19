Москва предлагает создать армяно-азербайджанскую комиссию по демаркации границы, в которой может участвовать в качестве посредника

Официальная Москва готова взять на себя роль посредника в процессе демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Душанбе в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОДКБ.

«Согласно предварительной договоренности со сторонами, Российская Федерация предложила содействовать началу делимитации и демаркации, а также инициировать создание армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия может участвовать в качестве советника и посредника», - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что главы МИД стран-членов ОДКБ вчера вечером начали обсуждать ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

«Россия проинформировала партнеров по ОДКБ об усилиях, предпринятых в направлении урегулирования инцидента, возникшего вследствие отсутствия международно-правового оформления границы», - добавил Лавров.

Официальный Ереван заявил, с 12 мая вооруженные силы Азербайджана по меньшей мере в трех направлениях вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения и фактически закрепились на глубине нескольких километров. В связи с этим Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является, а также к своему союзнику России за военной помощью.​

Сопредседатели Минской группы США и Франция потребовали от Азербайджана вывести свои войска с суверенной территории Армении, а Россия предложила начать процесс делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией.​

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры. По сообщению официального Еревана, после состоявшихся 16 мая переговоров несколько групп представителей вооруженных сил Азербайджана, ранее проникших на территорию Республики Армения, вернулись на исходные позиции, тем не менее, часть военнослужащих все еще находится на территории Республики Армения.