Пашинян обратился к Путину по вопросу оказания помощи в соответствии с армяно-российским договором

Сегодня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян также обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу оказания помощи в соответствии с армяно-российским договором, речь в том числе идет о военной помощи. Об этом Радио Азатутюн сообщил заместитель председателя Национального собрания Армении, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян.

«Информация в прессе о том, что обсуждения по данному вопросу не было, относится к вчерашнему телефонному разговору, в ходе которого было обсуждение о том, что азербайджанские войска отойдут в течение ночи, но поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации», - добавил Симонян.

На вопрос, почему возникла необходимость также обратиться к России в рамках договора о взаимопомощи, помимо обращения в ОДКБ, вице-спикер НС ответил: «Потому что на данном этапе задействованы все рычаги и дипломатические каналы для скорейшего решения вопроса, поскольку мы считаем неприемлемой любую проблему, связанную даже с одним километром суверенной территории Республики Армения».

Правительство пока не распространило официального сообщения об этом.

С целью незамедлительного задействования механизма экстренных консультаций в ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе ранее сегодня исполняющий обязанности премьер-министра направил письма действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и руководителям других государств-членов ОДКБ.

Вчера поздно вечером по инициативе армянской стороны между лидерами Армении и России состоялся телефонный разговор о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Пашинян не просил Путина о помощи.