США ожидают, что Азербайджан немедленно отведет свои войска

В то же время она подчеркнула, что США продолжают внимательно следить за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Это уже второе обращение Госдепартамента США к данной проблеме за прошедшие сутки. Вчера официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал стороны проявить сдержанность и разрешать разногласия исключительно дипломатическим путем.

Официальный Ереван сообщает о нарушении вооруженными силами Азербайджана государственной границы Армении и продвижении на участках Сюникской и Гегаркуникской областей с 12 мая. В связи с этим Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является, а также к союзнику - России.

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры, пока безрезультатно.