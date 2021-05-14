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Армения

США ожидают, что Азербайджан немедленно отведет свои войска

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Соединенные Штаты Америки ожидают, что Азербайджан немедленно отведет свои войска, сегодня заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Джалина Портер.

В то же время она подчеркнула, что США продолжают внимательно следить за ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Это уже второе обращение Госдепартамента США к данной проблеме за прошедшие сутки. Вчера официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал стороны проявить сдержанность и разрешать разногласия исключительно дипломатическим путем.

Официальный Ереван сообщает о нарушении вооруженными силами Азербайджана государственной границы Армении и продвижении на участках Сюникской и Гегаркуникской областей с 12 мая. В связи с этим Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является, а также к союзнику - России.

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры, пока безрезультатно.

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