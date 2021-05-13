Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции»

Баку привержен снятию напряженности в регионе и призывает к принятию соответствующих мер в этом направлении, заявило Министерство иностранных дел Азербайджана, обвинив армянскую сторону в неадекватном и провокационном поведении.

После примерно двухдневного молчания сегодня поздно вечером МИД Азербайджана впервые обратился к ситуации на границе с Арменией, заявив, что азербайджанская армия просто занимает свои позиции, которые до этого были недоступны из-за неблагоприятных погодных условий.

«В соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, в приграничных с Арменией районах Лачинского и Кельбаджарского районов, освобожденных от оккупации, с улучшением погодных условий в пунктах, имеющих сложную горную структуру рельефа и климатические условия, азербайджанские пограничные силы размещаются на принадлежащих нашей стране позициях. Этот процесс выполняется в обычном режиме и систематически», - заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Азербайджанское дипломатическое ведомство утверждает, что эти шаги осуществляются в рамках территориальной целостности Азербайджана, проводятся на основе имеющихся у сторон карт, «определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном». О каких картах идет речь, в официальном сообщении не поясняется, но отмечается, что «с момента восстановления независимости между двумя государствами по известным причинам отсутствовала государственная граница».

«И по этой причине в настоящее время речь идет о сложном техническом процессе, сопровождающемся разногласиями сторон», - отмечает МИД Азербайджана, добавляя: - Вызывает удивление, что в связи с этим процессом армянская сторона, реагируя неадекватно, выступает с провокационными заявлениями. Считаем недопустимыми попытки использования официальными кругами этого вопроса в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении».

В официальном сообщении Баку подтверждает, что со вчерашнего дня на эту территорию направлено руководство Государственной пограничной службы АР, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.

«Военно-политическим кругам Армении рекомендуем не впадать в панику, принять реальность режима межгосударственной границы вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана и не нагнетать необоснованно обстановку в регионе. Такие ситуации могут и должны решаться путем обсуждения и взаимных контактов между военными с обеих сторон», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Напомним, вчера и.о. премьер-министра Никол Пашинян официально подтвердил, что вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Армении, углубившись на 3,5 километра в районе озера Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области. Сообщалось, что в этом районе ведутся переговоры.

В то время как ситуация вокруг озера Сев лич в Сюнике все еще не урегулирована, сегодня вооруженные силы Азербайджана в еще двух направлениях вторглись на территорию Армении, продолжая в конце дня занимать армянскую территорию. По данным Минобороны Армении, вооруженным силам Азербайджана удалось продвинуться в направлениях Сисиана и Вардениса.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании Совета безопасности заявил, что Армения начинает консультации в рамках ОДКБ по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении.