На фоне заявлений Парижа и Вашингтона активизировались контакты Москвы по ситуации на границе Армении

На фоне заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ Франции и США по ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе, активизировались контакты и заявления Москвы по сложившейся в Сюнике ситуации, а российские газеты сегодня опубликовали обширные статьи на эту тему.

Сегодня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом Исламской Республики Иран в РФ Каземом Джалали.

Согласно краткому заявлению МИД России, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая нагорно-карабахскую проблематику и ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что во время недавнего визита в Баку глава МИД России заявил, что вопрос маршрутов, соединяющих Азербайджан с Нахичеваном через территорию Армении, должен решаться с учетом интересов всех стран региона, в том числе Ирана.

Касательно ситуации на армяно-азербайджанской границе Руденко вчера также заявил, что Россия поможет Еревану и Баку в урегулировании напряженности на границе, если такая просьба поступит от обеих сторон.

«Это нормальная ситуация, когда стороны в такой обстановке обращаются к нам за помощью, за содействием, за посредничеством, тем более что опыт у нас есть в контексте разработки заявления от 9 ноября и 11 января. Поэтому если такое обращение поступит со стороны всех участников, а не только от одной из сторон, я имею в виду от Азербайджана и Армении, тогда мы готовы будем оказать то содействие, которое мы можем», - сказал ТАСС Руденко.

За помощью к России, в том числе и военной, обратилась Армения. Азербайджан, наоборот, считает, что приграничные вопросы могут быть урегулированы путем двусторонних переговоров.

Напомним, что две из трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Франция и США, заявили, что Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении. Россия, являющаяся третьей страной-сопредседателем Минской группы и военным союзником Армении, заявляет, что готова помочь и Баку, и Еревану урегулировать возникшие разногласия. Однако из трех сопредседателей только Россия с согласия Баку и Еревана разместила миротворческие войска в Карабахе и имеет военную базу в Армении.

Официальный Баку периодически напоминает Москве, что она разместила миротворческие силы в Карабахе с согласия Азербайджана. Российские эксперты отмечают, что именно с этим обстоятельством нужно считаться, анализируя заявления официальной Москвы.

В частности, РБК сегодня пишет: «Не утихает скандал вокруг нового инцидента на границе Армении и Азербайджана. Ереван ждет от союзников по ОДКБ активных действий, но Москва считает значение произошедшего преувеличенным».

Цитируя слова аналитика Станислава Притчина, газета пишет, что расхождение в оценках происходящего у Еревана, Москвы и Баку также связано с тем, что в Армении сейчас в самом разгаре парламентская кампания - досрочные выборы пройдут уже через месяц, 20 июня. Эксперт утверждает, что если уже Москва говорит, что договоренность достигнута, скорее всего, точки соприкосновения действительно есть. «И Пашинян своими заявлениями, информационной волной, просто пытается заретушировать договоренности, которые были достигнуты и за которые его могут в чем-то обвинить», - добавил эксперт.

Газете «Известия» российские эксперты сказали, что удивлены поведением властей Армении. Военный эксперт Владимир Евсеев, например, недоумевает, почему армянская армия не вмешалась в этот приграничный инцидент.

«Страна демонстрирует полную беспомощность. Государственные органы даже не пытаются решить вопрос самостоятельно. Ощущение, что Ереван ищет того, кто бы решил приграничный конфликт за него. Например, зачем-то обратились в ОДКБ и Россию. А где сама армянская армия? Если бы Ереван действительно хотел укрепить свою безопасность, то мог бы, к примеру, предложить создать в Сюнике российскую военную базу. Пока же мы видим потребительское отношение к союзникам», - считает политолог.

«Удивляет попустительство Армении. Новая граница появилась в ноябре, с тех пор прошло полгода, но Ереван никак не обустроил рубежи. В результате азербайджанцы спокойно их преодолевают, возникает угроза вооруженного столкновения», - сказал газете другой эксперт, Николай Силаев.

Что касается ОДКБ, то завтра в Душанбе должна состояться встреча министров иностранных дел стран-членов этой организации, ожидается, что будет обсуждена ситуация в Сюнике. Однако большинство российских экспертов настроены пессимистично: вряд ли государства-члены ОДКБ, которые имеют дружественные отношения с Азербайджаном, окажут реальную помощь Армении и вряд ли даже сделают жесткое заявление, особенно когда Россия заняла подчеркнуто нейтральную позицию.

Добавим, что сегодня с официальным визитом в Баку находится министр обороны Беларуси.