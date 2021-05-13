Армения начинает консультации в рамках ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном

Как отметил Пашинян в ходе экстренного заседания Совбеза, Ереван предпримет меры по началу консультаций, предусмотренных статьей 2-й Договора о коллективной безопасности, в частности по координации позиций стран-членов ОДКБ для принятия мер по устранению угрозы.

Ранее сегодня и.о. премьер-министра Армении сообщил, что со вчерашнего дня ситуация в районе озера Сев лич в Сюникской области страны остается прежней – вблизи озера находятся азербайджанские военные, которые вошли, нарушив границу и углубившись в территорию Армении на 3,5 километров.

Отметим, что Министерство обороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана сегодня вновь по обоснованию «уточнения границы» осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах Вардениса и Сисиана.

Как отметил Пашинян на заседании Совбеза, эти провокации могут иметь целью не решение местных задач, а провоцирование военного столкновения.

«Несмотря на то, что на данный момент случаев обстрела или перестрелки не зафиксировано, тем не менее, быстрая реализация упомянутых процедур ОДКБ важна для недопущения дальнейшей эскалации и защиты территориальной целостности, стабильности и суверенитета Армении», - заявил Пашинян.

Выступая на заседании Совбеза Пашинян назвал ситуацию вокруг Сев лич взрывоопасной.

«Вооруженные силы Армении осуществили тактические противодействия. В результате тактических противодействий наших вооруженных сил, азербайджанцы, дислоцированные на некоторых прилегающих территориях, покинули занятые рубежи», - сказал Пашинян, добавив, что на данный момент около 250 азербайджанских военных все еще продолжают оставаться на территории Армении, на некоторых участках Сюникской и Гегаркуникской областей.