США активизируют усилия по разрешению армяно-азербайджанского пограничного кризиса

Вчера вечером во время телефонного разговора исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана один из ключевых советников президента Джо Байдена, согласно пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, заявил, что «американская сторона сочла действия азербайджанских сил внутри границ Армении неприемлемыми и провокационными», и сообщил, что «позиция США также будет представлена руководству Азербайджана с требованием вывести свои войска с территории Республики Армения».

Салливан также «выразил обеспокоенность по поводу удерживаемых в Азербайджане армянских пленных и подчеркнула важность обеспечения их возвращения».

В заявлении Белого дома отмечается, что Джейк Салливан, помимо и.о. премьер-министра Армении, также провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Он выразил обеспокоенность в связи с напряженностью последних дней между двумя странами и подчеркнул, что «военные передвижения вблизи недемаркированных границ безответственны и провокационны».

Согласно сообщению американской стороны, Салливан подчеркнул необходимость формальных обсуждений между двумя странами по демаркации их международной и подтвердил приверженность Соединенных Штатов достижению примирения посредством двустороннего взаимодействия в регионе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Напомним, телефонные разговоры Джейка Салливана с Пашиняном и Алиевым последовали за беспрецедентным заявлением пресс-секретаря Госдепартамента США Джалины Портер, сделанным 14 мая, о том, что «Соединенные Штаты Америки ожидают, что Азербайджан немедленно отведет свои войска».

Россия и ОДКБ продолжают уклоняться от предусмотренных договорами действий

Сегодня исполнилась ровно неделя с тех пор, как азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Армении в трех направлениях, однако Россия, считающаяся стратегическим союзником Еревана, и возглавляемый ею военно-политический блок - ОДКБ, членом которого является Армения, продолжают уклоняться от предусмотренных договорами действий.

Пять дней назад исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил об обращении в ОДКБ. На заседании Совета безопасности он сказал, что поручил главам МИД, Минобороны и Совбеза страны инициировать консультации в рамках ОДКБ, предусмотренные статьей 2 Договора о коллективной безопасности, по ситуации в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении.

На следующий день, 14 мая, Пашинян направил официальные письма лидерам других государств-членов блока и нынешнему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, чтобы незамедлительно был задействован механизм экстренных консультаций с целью координации позиций государств-членов ОДКБ и принятия мер для устранения возникшей угрозы. Однако пресс-секретарь блока Владимир Зайнетдинов вчера сообщил Радио Азатутюн, что пока неизвестно, когда начнутся консультации, а сегодня оставил наши телефонные звонки без ответа.

По мнению эксперта по военно-политическим вопросам Арега Кочиняна, длящееся уже несколько дней бездействие Кремля нельзя назвать чем-то иным, кроме как шагом в поддержку Азербайджана.

«Как стало возможно, что при наличии в регионе российских миротворцев противник осмелился разместить три подразделения на суверенной территории Армении? Я расцениваю это как результат попустительства. Если не попустительство, то это результат сопоставления подходов России и Азербайджана по определенным вопросам», - сказал он.

По словам Кочиняна, очевидно, что мы имеем дело с совместным российско-турецко-азербайджанским давлением на Армению в вопросе «Зангезурского коридора». «В ходе визита Лаврова в Баку, во время пресс-конференции Байрамов-Лавров Байрамов сказал, что между Россией и Азербайджаном уже есть общий подход относительно того, как должен проходить этот коридор, и Лавров этого, по сути, не опроверг. Когда на фоне всего этого мы видим реакцию ОДКБ, а точнее ее отсутствие, все становится довольно ясно», - сказал он.

Армения обратилась в ОДКБ на основании статьи 2 Договора о коллективной безопасности, которая предусматривает срочные совместные консультации для координации позиций стран-членов блока и принятия мер по оказанию помощи обратившемуся государству.

По мнению Арега Кочиняна, фактическое бездействие России и ОДКБ является достаточным основанием для того, чтобы Армения обратилась за военной помощью к западным державам. Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал Армении военную помощь.

«Это уже развязывает нам руки, чтобы мы могли в формате Совета Безопасности ООН обратиться за получением другой помощи. И здесь, на мой взгляд, очень важно отметить, что стабилизирующее влияние на ситуацию и сдерживающее влияние на Азербайджан в этой ситуации оказали в частности заявление президента Франции и телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел Франции, в которых действиям Азербайджана были даны довольно адресные оценки», - сказал эксперт.