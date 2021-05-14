Пашинян официально обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, в рамках реализации положений статьи 2 «Договора о коллективной безопасности» от 15 мая 1992 года, дать поручение о незамедлительном задействовании механизма экстренных консультаций с целью координации позиций государств-членов ОДКБ и принятия мер для устранения возникшей угрозы.

С письмами, сообщающими о вышесказанном и предоставляющими обстоятельную информацию о сложившейся ситуации, исполняющий обязанности премьер-министра Армении сегодня обратился ко всем остальным государствам-членам ОДКБ.

Никол Пашинян вчера на заседании Совета безопасности заявил, что Ереван обращается в ОДКБ для инициации процедур, предусмотренных положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации.

Вчера в конце дня стало известно, что, начиная с 12 мая, вооруженные силы Азербайджана по меньшей мере в трех направлениях вторглись на территорию Республики Армения и фактически закрепились на глубине нескольких километров.



