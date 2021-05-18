«Военные передвижения вблизи недемаркированных границ безответственны и провокационны», - Салливан сказал Алиеву и Пашиняну

Он подчеркнул, что «военные передвижения вблизи недемаркированных границ безответственны и провокационны». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Согласно заявлению, Салливан подтвердил приверженность США делу мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе.

Советник президента США приветствовал продолжающееся общение между сторонами иприверженность двух лидеров мирному урегулированию вопроса, говорится в заявлении.

«Помимо этого, он подчеркнул необходимость формальных обсуждений между двумя странами по демаркации их международной границы», - говорится в заявлении.

Джейк Салливан подтвердил приверженность Соединенных Штатов достижению примирения посредством двустороннего взаимодействия в регионе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, заявил представитель Совета национальной безопасности США.

12 мая армянская сторона официально заявила о вторжении на территорию Армении вооруженных сил Азербайджана по трем направлением – в направлении озера Сев лич (Черное озеро), Сисиана и Вардениса, продвижении вглубь территории на несколько километров и фактическом закреплении на позициях.

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Переговоры, начавшиеся через два дня после азербайджанского вторжения в направлениях Сюника и Гегаркуника, сегодня не возобновились, они продолжатся через два дня, 19 мая.

Сегодня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что «на некоторых участках армяно-азербайджанской границы заметна тенденция к росту напряженности и агрессивности азербайджанских сил».

Согласно распространенному накануне сообщению Минобороны Армении, по сравнению с предыдущим днем, напряженная ситуация на армяно-азербайджанской границе не претерпела серьезных изменений.