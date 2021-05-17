Госсекретарь США и министр иностранных дел Франции обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан также говорили о сотрудничестве между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.

Напомним, что сопредседатели Минской группы США и Франция потребовали от Азербайджана вывода войск с суверенной территории Армении.

Официальный Ереван сообщает, что с 12 мая азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения как минимум в трех направлениях, фактически укрепившись на глубине нескольких километров. В связи с ситуацией на границе с Азербайджаном Армения официально обратилась в ОДКБ, а также к президенту России с просьбой о военной помощи.

Официальный Баку заявляет, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры.

По состоянию на утро понедельника официальные источники в Ереване не сообщают о результатах этих переговоров.