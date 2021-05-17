Госсекретарь США и министр иностранных дел Франции обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Ле Дриан также говорили о сотрудничестве между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и подчеркнули необходимость долгосрочного политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.
Напомним, что сопредседатели Минской группы США и Франция потребовали от Азербайджана вывода войск с суверенной территории Армении.
Официальный Ереван сообщает, что с 12 мая азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения как минимум в трех направлениях, фактически укрепившись на глубине нескольких километров. В связи с ситуацией на границе с Азербайджаном Армения официально обратилась в ОДКБ, а также к президенту России с просьбой о военной помощи.
Официальный Баку заявляет, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».
Между сторонами ведутся переговоры.
По состоянию на утро понедельника официальные источники в Ереване не сообщают о результатах этих переговоров.
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