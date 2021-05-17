Лавров: Россия готова оказать содействие Армении и Азербайджану в вопросе делимитации границы

Сегодня, спустя примерно неделю после обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, комментируя на пресс-конференции этот вопрос, Лавров сказал: «Что касается ситуации на азербайджано-армянской границы, то азербайджанская сторона после того, как этот инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Там никто никогда этим не занимался».

«Мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе. Мы готовы оказывать им в этом содействие: в предоставлении и картографического материала, и консультационных услуг», - отметил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что до сих пор ни выстрелов, ни стычек на границе не было. «Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить, попросили нас о содействии. Наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом достаточно не рутинном, но во всяком случае спокойно урегулированном вопросе», - заявил глава внешнеполитического ведомства России на пресс-конференции в Москве.

Официальный Ереван заявил, с 12 мая вооруженные силы Азербайджана по меньшей мере в трех направлениях вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Республики Армения и фактически закрепились на глубине нескольких километров. В связи с этим Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является, а также к своему союзнику России за военной помощью.

Сопредседатели Минской группы США и Франция потребовали от Азербайджана вывести свои войска с суверенной территории Армении.

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры.

Сегодня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжит запускать механизмы Организации Договора о коллективной безопасности и продолжит работу по запуску армяно-российских союзнических механизмов.