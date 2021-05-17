Пашинян: Наша позиция однозначна – азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Республики Армения

В своей речи исполняющий обязанности премьер-министра, в частности, представил динамику ситуации на армяно-азербайджанской границе после 12 мая, когда, как отметил он, военнослужащие ВС Азербайджана пересекли армяно-азербайджанскую границу.

«С 14 мая некоторые группы военнослужащих покинули территорию Республики Армения, аналогичный процесс произошел вчера вечером, а также есть признаки того, что и сегодня будет, но в целом я считаю военно-политическую ситуацию неизменной после 12 числа.

То есть серьезных изменений в военно-политическом плане не произошло, некоторые группы выведены, но ситуация в результате не изменилась. Что это значит? Это означает, что мы должны продолжать запускать механизмы Организации Договора о коллективной безопасности и должны продолжать работу по запуску армяно-российских союзнических механизмов. Наша позиция однозначна: азербайджанские военнослужащие должны покинуть территорию Республики Армения», - заявил Пашинян, согласно сообщению пресс-службы главы армянского правительства.

И.о. премьер-министра также подчеркнул, что, несмотря на его призывы не превращать сложившуюся ситуацию в предмет внутриполитических спекуляций, «тем не менее, есть силы, которые, по сути, не побоюсь этой позиции, ведут в тылу проазербайджанскую деятельность».

«В целом, вы знаете, что любое военно-политическое сопротивление, любая борьба сопровождается информационной борьбой, и сейчас для меня очевидно, что в Республике Армения действуют агенты азербайджанской информационной борьбы, и можно даже назвать их имена и фамилии. Эти люди в 2020 году приглашали президента Азербайджана атаковать Республику Армения, перед этими событиями они примерно показали места, откуда возможно вторжение на территорию Республики Армения, и сейчас они распространяют пропагандистские тезисы Азербайджана среди общества Республики Армения и, по сути, подсказывают, какие переговорные позиции должен занять Азербайджан, чтобы они были более благоприятными для их политической борьбы. Для меня однозначно, что все это не может быть случайным, и мы должны спокойно расследовать, понять, что происходит», - отметил он.

«Хочу еще раз напомнить, что озвученный президентом Азербайджана тезис о “Зангезурском коридоре” довольно долго разрабатывается в Армении. И я считаю очень важным подчеркнуть, что известные политические круги здесь также выступают агентами информационной борьбы Азербайджана.

Хочу подчеркнуть, что Республика Армения никогда не обсуждала и не будет обсуждать вопрос о коридоре. Проведенные обсуждения являются публичными, они отражены в официальной информации о деятельности трехсторонней рабочей группы и в совместном заявлении от 11 января. Хочу сказать, что открытие коммуникаций в регионе, да, стоит в нашей политической повестке дня, но это никак не может иметь ничего общего с “коридорной” пропагандой, которую сегодня продолжают пропагандировать конкретные политические круги Азербайджана и Армения.

Следующий вопрос, который я хочу подчеркнуть, - это процесс уточнения границ, и как открытие коммуникаций, так и процесс уточнения границ, нужны Азербайджану ровно настолько, насколько и Республике Армения. И в плане уточнения границ есть такой нюанс: в последние дни азербайджанская пропаганда пытается продвигать идею о том, что процесс уточнения границ должен проходить в двустороннем формате. Такого не может быть по той простой причине - Армения и Азербайджан, по сути, не имеют никаких отношений друг с другом. И так же, как процесс открытия коммуникаций, процесс уточнения границ должен происходить в трехстороннем формате, и по этому вопросу достигались договоренности несколько раз, и нарушение или срыв этих договоренностей, на мой взгляд, является целью действий военно-политического руководства вооруженных сил Азербайджана.

О дальнейших действиях: переговоры вчера продолжались до позднего вечера, переговоры продолжатся и в среду. Тема переговоров одна: военнослужащие вооруженных сил Азербайджана должны покинуть территорию Республики Армения. До тех пор, пока этого не произошло, мы рассматриваем ситуацию как кризисную, которая представляет угрозу суверенитету, стабильности, территориальной целостности Республики Армения, как ситуацию, закрепленную в Уставе Организации Договора о коллективной безопасности и Положении о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации. До тех пор, пока не будет решена поставленная нами легитимная задача, все эти механизмы, а также армяно-российские союзнические механизмы, которые рассчитаны на подобные случаи, должны быть запущены.

Мы должны запустить их и добиться решения нашей задачи политическими средствами. И если добиться такого результата будет невозможно, то в той же логике должны быть запущены военно-политические механизмы. Я имею в виду функции, предусмотренные Договором о коллективной безопасности и армяно-российскими соглашениями, и эти соглашения предназначены именно для таких случаев, и мы, пользуясь своим законным правом, начали запуск этих действий», - заявил Никол Пашинян.

В конце сообщения пресс-службы премьер-министра Армении также отмечается: К сведению: после заседания Совета безопасности на некоторых участках армяно-азербайджанской границы наблюдался рост напряженности со стороны азербайджанских сил.