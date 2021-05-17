Путин убежден в безальтернативности трехсторонних договоренностей по Карабаху - Песков

Президент России Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе», - сказал представитель Кремля.

В то же время Песков затруднился ответить на вопрос, получил ли Путин письмо и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о военной помощи. Он отметил, что «все эти вопросы неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов». Представитель Кремля добавил, что Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией по вопросу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Официальный Ереван заявил, с 12 мая вооруженные силы Азербайджана по меньшей мере в трех направлениях вторглись на территорию Республики Армения и фактически закрепились на глубине нескольких километров. В связи с этим Армения официально обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является, а также к своему союзнику России за военной помощью.

Сопредседатели Минской группы США и Франция потребовали от Азербайджана вывести свои войска с суверенной территории Армении.

Официальный Баку утверждает, что азербайджанская армия «просто занимает свои позиции».

Между сторонами ведутся переговоры.

Сегодня и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжит запускать механизмы Организации Договора о коллективной безопасности и продолжит работу по запуску армяно-российских союзнических механизмов.