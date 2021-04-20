Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Оник Гаспарян требует опубликовать полную версию своего выступления на заседании Совбеза

Бывший начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян (архив)

Отстраненный от должности начальника Генштаба ВС РА Оник Гаспарян требует от офиса Совета безопасности опубликовать полную версию выступления президента Армена Саркисяна в конце заседания Совбеза 30 сентября и последовавшего за ним его собственного выступления.

В беседе с Радио Азатутюн сегодня бывший глава Генштаба ВС подтвердил, что на 4-й день войны предлагал прекратить ее, он вновь заявил, что протоколы заседаний Совбеза могут быть сфальсифицированы и представлены в выгодном власти свете.

Совет безопасности сегодня опубликовал тот отрывок аудиозаписи заседания Совбеза 30 сентября, текстовая версия которой уже была опубликована. Как и в опубликованном 15 апреля тексте, в этой аудиозаписи Гаспарян не говорит о необходимости прекращения войны, а заверяет премьер-министра, что азербайджанская сторона не добилась никакого прогресса и что армия до конца выполнит поставленную перед ней задачу. Бывший чиновник также говорит об успехах армянской стороны на Джебраильском направлении. Продолжительность опубликованной аудиозаписи - 25 секунд.

«Господин премьер-министр, по сути, в тактическом плане ситуация не изменилась, то есть, у противника нет какого-либо продвижения... В любом случае войска выполняют свою задачу, утром мы предприняли небольшую контратаку в направлении Джебраила, у нас были успехи... Такова ситуация, мы продолжаем выполнять свою задачу и будем продолжать ее выполнять до конца», - на аудиозаписи докладывает Оник Гаспарян.

В офисе Совбеза сегодня Радио Азатутюн сообщили, что аудиозапись опубликована в дополнение к публикации рассекреченного 15 апреля протокола во избежание неуместных спекуляций. В офисе Совбеза утверждают, что на заседании 30 сентября со стороны Оника Гаспаряна не было какого-либо предложения о прекращении войны и даже мысли, которая могла бы дать повод для двусмысленности.

О том, что Оник Гаспарян на 4-й день войны не предлагал прекратить войну, говорил и премьер-министр Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте 15 апреля. Ранее об этом заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Публичные разногласия Оника Гаспаряна с властью возникли после того, как, еще будучи начальником Генштаба, Гаспарян, а также около 40 высокопоставленных военных потребовали отставки премьер-министра. После этого премьер-министр Пашинян подписал указ о его освобождении от должности, которое Оник Гаспарян оспаривает в суде. Гаспарян находился на должности начальника Генштаба около 9 месяцев.

Смотрите комментарии (1)

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG