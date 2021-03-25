Армен Григорян утверждает, что Оник Гаспарян на 4-й день войны не предлагал ее прекратить

«У нас нет никакой цели переводить стрелки на вооруженные силы. Вооруженные силы под руководством Оника Гаспаряна должны даже подготовить доклад о войне. Если бы мы хотели перевести стрелками на вооруженные силы, то этот доклад подготовили бы мы сами», - сказал Григорян в ответ на замечание о том, что правительство хочет переложить вину за поражение на вооруженные силы.

Армен Григорян также продолжает настаивать на своем ранее сделанном заявлении о том, что обсуждение вопроса о прекращении войны впервые состоялось на заседании Совета безопасности 19 октября, а не ранее, как заявил в своем послании бывший начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян.

Последний 17 ноября заявил: «На четвертый день войны на заседании Совета безопасности я представил наши потери и оценку вооруженных сил в создавшейся ситуации, отметив, что в течение двух-трех дней необходимо принять меры по прекращению войны, иначе в условиях боевых действий такой интенсивности наши ресурсы будут исчерпаны в короткие сроки, и в последующие дни у нас будут более невыгодные условия для переговорного процесса».

Секретарь Совбеза опроверг, что Оник Гаспарян на четвертый день войны на заседании Совбеза предложил прекратить войну.

Армен Григорян сегодня, в частности, отметил: «Именно на том заседании Совета безопасности (19 октября - ред.) была озвучена мысль, что «наших возможностей больше не хватит протянуть даже 2-3 дня и нужно прекратить [войну]». Кстати, в этом заседании Совета безопасности приняла участие и оппозиция, главы оппозиционных фракций. Что касается того, почему мы об этом раньше не говорили, то, во-первых, мы об этом заявили не тогда, когда он потребовал отставки [премьер-министра], а когда был освобожден от должности и ушел, здесь есть большая разница. Не так, чтобы мы это заявили в ответ на то, что он потребовал отставки, после этого прошло довольно много времени до того, как я об этом сказал».

А на вопрос, почему война не была остановлена раньше, секретарь Совбеза ответил, что для этого было предпринято как минимум три публичных действия, но война не прекратилась не из-за армянской стороны, а из-за интенсивного участия Турции, террористов и Азербайджана. «Прекращение войны не является односторонним действием», - добавил Григорян.