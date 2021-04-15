Офис СБ опубликовал некоторые рассекреченные документы, касающиеся заявлений Оника Гаспаряна

Отметив, что еще в ноябре Гаспарян заявил, что 8 июня текущего года был назначен начальником Генштаба Вооруженных сил и уже 12 июня представил премьер-министру Армении, а через несколько дней Совету безопасности анализ военно-политической ситуации в регионе, а также возможности армянских вооруженных сил, офис СБ сегодня сообщил, что на следующем после назначения Оника Гаспаряна заседании Совета безопасности 19 июня Гаспарян не был включен в список докладчиков (на заседании было два докладчика), что подтверждается протоколом заседания Совета безопасности.

Касаясь заявления Гаспаряна от 17 ноября о том, что на четвертый день войны на заседании Совета безопасности он представил потери армянской стороны, оценку ВС сложившейся ситуации, отметив, что в течение двух-трех дней необходимо принять меры по прекращению войны, офис СБ представил некоторые выдержки из стенограммы доклада Оника Гаспаряна от 30 сентября 2020 года.

«Господин премьер-министр, по сути, ситуация в тактическом плане не изменилась, то есть противник не продвинулся...», - в ходе заседания отмечает Гаспарян. «... В любом случае войска выполняют свою задачу, утром мы провели небольшую контратаку в направлении Джебраила, мы добились успеха ...», - добавляет он. Завершая свое выступление, Гаспарян отмечает: «Такова ситуация, мы продолжаем выполнять свою задачу и будем выполнять ее до конца».

В контексте данного разъяснения офис СБ представил выдержки из протокола заседания Совета безопасности от 21 августа 2020 года, в котором, в частности, Оник Гаспарян отмечает: «... На восточном оперативном направлении ..... и на северо-восточном оперативном направлении нам удается имеющимися силами и средствами отбивать по принципу «ни шагу назад», отражать атаку противника, уничтожать его группировки...». Гаспарян добавляет: «...Я вижу решение большинства проблем в рамках создания и становления ополчения...».

«Это отражает позицию господина Гаспаряна в отношении сложившейся военно-политической ситуации, делает подходы последнего к этому вопросу более полными на данный момент», - говорится в сегодняшнем заявлении Совета безопасности.

Напомним, что 17 ноября Гаспарян заявил, что на 4-й день войны на заседании Совбеза представил потери армянской стороны и оценки ВС относительно сложившейся ситуации и предложил в течение одного-двух дней принять необходимые меры для прекращения войны.

Отметим, что через месяц после этого заявления в интервью Радио Азатутюн премьер-министр Никол Пашинян не отрицал, что Оник Гаспарян сделал подобное предложение. Однако вчера премьер-министр с трибуны парламента опроверг заявление бывшего главы Генштаба ВС. «Хочу с этой трибуны ответственно и официально заявить, что тот пункт заявления Оника Гаспаряна от 17 ноября не имеет отношения к реальности», - сказал Пашинян.

