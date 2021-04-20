Совбез Армении обнародовал также отрывки аудиозаписи заседания 30 сентября

В опубликованных отрывках аудиозаписи заседания Совбеза 30 сентября Оник Гаспарян говорит: «Господин премьер-министр, по сути, в тактическом плане ситуация не изменилась, то есть, у противника нет какого-либо продвижения... В любом случае войска выполняют свою задачу, утром мы предприняли небольшую контратаку в направлении Джебраила, у нас были успехи... Такова ситуация, мы продолжаем выполнять свою задачу и будем продолжать ее выполнять до конца».

Отметим, что ранее были также опубликованы выдержки из стенограммы заседания 30 сентября.

Напомним, что 17 ноября Гаспарян заявил, что на 4-й день войны на заседании Совбеза представил потери армянской стороны и оценки ВС относительно сложившейся ситуации и предложил в течение одного-двух дней принять необходимые меры для прекращения войны.

Отметим, что через месяц после этого заявления в интервью Радио Азатутюн премьер-министр Никол Пашинян не стал отрицать, что Оник Гаспарян сделал подобное предложение. Однако 14 апреля премьер-министр с трибуны парламента опроверг заявление бывшего главы Генштаба ВС. «Хочу с этой трибуны ответственно и официально заявить, что тот пункт заявления Оника Гаспаряна от 17 ноября не имеет отношения к реальности», - сказал Пашинян.