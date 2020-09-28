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Карабах

Азербайджан не добился никаких успехов на передовой – пресс-секретарь президента Карабаха

Yачальник главного информационного управления аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Азербайджан не добился никаких успехов на передовой, заявил начальник главного информационного управления аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

«Вопреки активно распространяемой азербайджанской стороной дезинформации отмечу, что противник не добился никаких успехов на передовой. Азербайджанские войска, сформированные из различных турецких и террористических группировок, повсюду сталкиваются с жесткими и и разрушительными ударами Армии обороны», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армянской стороне удалось добиться позиционных улучшений, а также добавил, что всю ночь шли бои по всей протяженности линии соприкосновения в Карабахе, но особенно на северном и южном направлении.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 58 военнослужащего и 2 гражданских лиц, ранены около 200 человек, в том числе гражданские лица.

По данным армянской стороны, азербайджанская сторона потеряла около 200 человек.

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