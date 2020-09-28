Азербайджан не добился никаких успехов на передовой – пресс-секретарь президента Карабаха

«Вопреки активно распространяемой азербайджанской стороной дезинформации отмечу, что противник не добился никаких успехов на передовой. Азербайджанские войска, сформированные из различных турецких и террористических группировок, повсюду сталкиваются с жесткими и и разрушительными ударами Армии обороны», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армянской стороне удалось добиться позиционных улучшений, а также добавил, что всю ночь шли бои по всей протяженности линии соприкосновения в Карабахе, но особенно на северном и южном направлении.

Утром 27 сентября армянская сторона заявила, что Азербайджан начал наступление в направлении Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения. В Минобороны сообщили, что обстреливаются также мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В Нагорном Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация.

Боевые действия продолжаются.

Армения и Карабах сообщают о гибели 58 военнослужащего и 2 гражданских лиц, ранены около 200 человек, в том числе гражданские лица.

По данным армянской стороны, азербайджанская сторона потеряла около 200 человек.