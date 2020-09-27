Только в Степанакерте ранены более 10 человек, в том числе дети и женщины – омбудсмен Карабаха

Сотрудники офиса защитника прав человека (омбудсмена) Нагорного Карабаха начали миссию по сбору фактов касательно последствий начатого азербайджанскими вооруженными силами 27 сентября широкомасштабного нападения.

По обновленным данным, Азербайджан нанес артиллерийские удары и удары беспилотников по всем крупным и многочисленным мелким населенным пунктам (включая города Степанакерт, Аскеран, Мартакерт, Мартуни, Гадрут, Шуши) Карабаха.

По предварительным данным, среди гражданского населения подтверждено двое погибших и десятки раненых. Только в Степанакерте ранены более 10 человек, в том числе дети и женщины. Представители омбудсмена посетили группу раненых в республиканском медицинском центре Степанакерта.

В числе многочисленных повреждений инфраструктуры, как сообщают из офиса омбудсмена, пострадали также некоторые школы.

«Анализ собранных данных свидетельствует о том, что вооруженные силы Азербайджана целенаправленно делают мишенью гражданское население, что является грубым нарушением международного гуманитарного права», - говорится в заявлении.

Ранее омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что в Мартунинском районе погибли два человека: женщина и ребенок, еще два человека ранены.