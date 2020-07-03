Парламент попросил КС отложить назначенное на 7 июля рассмотрение заявления по делу Роберта Кочаряна

Представитель Национального собрания Армении в Конституционном суде (КС) представил КС ходатайство с просьбой отложить назначенное на 7 июля рассмотрение дела, предоставить парламенту перевод на армянский язык консультативных мнений Европейского суда по правам человека(ЕСПЧ) и Венецианской комиссии, а также разумный срок для ознакомления с этими мнениями. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

Напомним, Конституционный суд назначил на 7 июля начало рассмотрения вопроса соответствия Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса на основании заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Свои консультативные мнения по статье 300.1 вынесли ЕСПЧ и Венецианская комиссия, за которыми к ним обратился Конституционный суд Армении.

Именно по этой статье в рамках уголовного дела «1 марта» обвиняется бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Напомним также, что после принятия Национальным собранием 22 июля конституционных поправок, касающихся изменения состава КС, и их опубликования 25 июля, после чего они вступили в силу, адвокаты экс-президента заявили, что отзывают свое заявление из Конституционного суда.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян обвиняется по ч. 1 ст. 300.1 ( свержение конституционного строя) и по п. 2 ч. 4 ст. 311 (получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА.