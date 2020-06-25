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Армения

Председатель НС опубликовал конституционные поправки

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян выступает на заседании парламента (архив)

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян сегодня в официальном бюллетене НС опубликовал конституционные изменения, принятые парламентом 22 июня.

Поправки в Конституцию вступают в силу на следующий день после их официального опубликования.

Таким образом, с завтрашнего дня вступят в силу изменения, согласно которым будут прекращены полномочия Грайра Товмасяна на должности председателя Конституционного суда (КС), он останется судьей КС, также будут прекращены полномочия тех членов КС, 12-летний срок полномочий которых истек.

По мнению инициировавших эти изменения депутатов правящей фракции «Мой шаг» и правительства, таких судей три - Грант Назарян, Феликс Тохян и Альвина Гюлумян. После заполнения образовавшихся вакансий судьи из своего состава выберут нового председателя КС.

Подписанные президентом Арменом Саргсяном изменения в закон «Регламент Национального собрания» вступили в силу сегодня, дав возможность председателю Национального собрания опубликовать принятые парламентом конституционные изменения, не направляя их на подпись президента.

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