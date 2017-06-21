В руках вооруженных сил Азербайджана оказался гражданин Армении

Мэр Ванадзора Мамикон Асланян подтвердил, что человек, отвечающий на вопросы на видео, распространенном Министерством обороны Азербайджана, является гражданином Армении.

По словам мэра, он был прописан в доме престарелых Ванадзора для того, чтобы получить паспорт. Как отметил Асланян, конкретного места проживание у данного гражданина нет. «Он был детдомовцем, занимался уборкой мусора в городе». Мэр Ванадзора уверен, что оказавшийся у азербайджанской стороны человек не является военнослужащим.

Отметим, что Министерство обороны Азербайджана утверждает, что показанный на видео человек является «армянским диверсантом». Официальный Баку сообщает, что на указанном видео на вопросы отвечает Завер (ред: Завен) Карапетян 1974 года рождения.

Министерство обороны Армении опровергло информацию о том, что вооруженными силами Азербайджана захвачен армянский военнослужащий. Пресс-секретарь Министерства Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что видео выглядит нелепым. «Это полнейшая дезинформация в виде дешевого театра. Если вы внимательно посмотрите на видео, то увидите это, начиная с формы, внешнего вида и того, как он говорит. Это знакомый нам почерк», - отметил Ованнисян.

На видео, обнародованном вооруженными силами Азербайджана, человек в военном жилете говорит, что является жителем села Довех Тавушской области Армении, и что за плату нес боевое дежурство. Глава общины Довех Самвел Горгинян, между тем, в беседе с Радио Азатутюн сказал, что данный человек не из их села и что они его не знают.