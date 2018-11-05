Степанакерт отклонил предложение Баку об обмене пленными по принципу «всех на всех»

Официальный Степанакерт отклонил предложение Баку произвести обмен находящимися у обеих сторон пленными и задержанными лицами по принципу «всех на всех».

Заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что они не могут рассматривать на одной плоскости азербайджанцев, которые на армянской стороне совершили серьезное преступление, и обычных армянских граждан, которые случайно пересекли границу.

«Конечно, мы не согласны обменять одну категорию на другую, потому что они не подлежат обмену. Террорист и убийца должен нести наказание, и мы не обменяем его. Что касается других категорий, прежде всего, должно быть такое обращение, и мы должны посмотреть, кого на кого можно обменять - если есть равные категории. Я не говорю о преступниках, диверсантах и террористах», - сказал Бабаян.

По данным Министерства обороны Армении, в настоящее время в Азербайджане удерживаются трое армян: Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Завен Карапетян, которых официальный Баку считает диверсантами и военными преступниками. Они приговорены в Азербайджане к длительным срокам заключения. Армянская сторона опровергает утверждения азербайджанской стороны.

У армянской стороны в настоящее время находятся трое азербайджанцев. Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров были задержаны в июле 2014 года на территории Нагорного Карабаха. Суд Степанакерта приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы, признав их виновными в ряде тяжких преступлений: шпионаже, незаконном пересечении государственной границы, ношении оружия, похищении, убийстве. Третий находящийся у армянской стороны азербайджанец – Эльнур Гусейнзаде, он был задержан в прошлом году у села Талиш Нагорного Карабаха. Официальный Степанакерт утверждает, что Гусейнзаде 1995 года рождения – военнослужащий азербайджанской армии и был задержан в момент совершения диверсии.

Карабахский чиновник подчеркивает, что они не против обмена пленными, но не по озвученному Баку варианту.

По словам Бабаяна, в последние годы Азербайджан грубо нарушал права пленных: «Перед обменом этих людей... Азербайджан, вы знаете, одевает их в военную форму, которая даже принадлежит азербайджанской армии, показывает их по телевидению, что строго запрещено конвенциями. Тем более недопустимо использовать их с целью политических спекуляций. А этих людей также заставляли говорить плохо об Арцахе и Армении. Теперь, фактически, получается, что они возвращают их с тем ожиданием, что этих людей здесь должны судить. Это бесчеловечный подход».

Тема пленных в последние дни довольно активно муссируется в азербайджанских СМИ. Накануне к этому вопросу обратился руководитель Службы государственной безопасности Азербайджана Мадат Гулиев, заявив, что число пленных азербайджанцев, удерживаемых армянской стороной, составляет 871. Более того, как заявил азербайджанский чиновник, «их пытаются убедить, что государства Азербайджан больше не существует и что якобы Азербайджан полностью находится под контролем Армении».

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвал эту статистику бредом: «Азербайджан, на мой взгляд, не идет на то, чтобы без предусловий обменять находящихся там наших пленных. Он предъявляет ультиматум, представляет какие-то бредовые цифры, представляет имена каких-то неизвестных людей и выдвигает предусловия, что неприемлемо в данном случае».

Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян на днях обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека и Комиссару Совета Европы по правам человека с целью содействия в вопросе гарантирования прав находящегося в плену в Азербайджане Карена Казаряна и его возращения в Армению.