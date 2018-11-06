Армения не получала от Азербайджана какого-либо официального предложения об обмене пленными, заявил сегодня исполняющий обязанности министра обороны Армении Давид Тоноян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

На днях агентство «Интерфакс» написало, что, по его сведениям, Баку предложил Еревану произвести обмен находящимися у обеих сторон пленными и задержанными лицами по принципу «всех на всех».

Давид Тоноян сегодня сказал, что узнал об этом только из прессы.

Если даже такое предложение поступит, Армения и Нагорный Карабах его отклонят. Обе стороны официально отмечают, что в Армении нет азербайджанских военнопленных.

«Задержанные и осужденные в Арцахе - это преступники, и они никоим образом не могут рассматриваться как военнопленные», - сказал и. о. министра обороны Армении.

Вчера подобное заявление сделал заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. В беседе с Радио Азатутюн он заявил что они не могут рассматривать на одной плоскости азербайджанцев, которые на армянской стороне совершили серьезное преступление, и обычных армянских граждан, которые случайно пересекли границу.